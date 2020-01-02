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«Нью-Йорк» нанес «Портленду» пятое поражение подряд, Энтони набрал 26 очков

06:06
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«Нью-Йорк» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Портленд» — 117:93. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кармело Энтони, набравший 26 очков. «Портленд» потерпел пятое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Портленд» — 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16)

Н: Робинсон (22), Рэндл (22+13 подборов)

П: Энтони (26)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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