«Нью-Йорк» нанес «Портленду» пятое поражение подряд, Энтони набрал 26 очков
06:06
«Нью-Йорк» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Портленд» — 117:93. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кармело Энтони, набравший 26 очков. «Портленд» потерпел пятое поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Портленд» — 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16)
Н: Робинсон (22), Рэндл (22+13 подборов)
П: Энтони (26)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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