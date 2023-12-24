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28 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Нью-Йорк Никс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милуоки» на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:111.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Джален Брансон, набравший 36 очков. Центровой Айзейя Хартенштайн оформил дабл-дабл (12 очков и 13 подборов).

Лучшим у «Милуоки» был Яннис Адетокумбо — 28 очков, 7 подборов и 7 передач.

«Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Никс» идет шестым на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 111:130 (27:36, 27:26, 33:38, 24:30)

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
Яннис Адетокумбо
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