«Нью-Йорк» хочет продлить Морриса, но готов согласиться на щедрое предложение от команды-претендента на титул

«Нью-Йорк» хочет подписать новый контракт с форвардом Маркусом Моррисом, но готов обменять его, если поступит щедрое предложение.

По информации журналиста ESPN Эдриана Войнаровски, руководство «Никс» видит в 30-летнем Моррисе потенциального лидера команды и хочет обновить соглашение с ним (текущее истекает летом 2020 года), однако в игроке заинтересованы сразу несколько команд-претендентов на борьбу за титул в сезоне-2019/20. Как сообщает источник, чем ближе закрытие рынка обменов в НБА, тем более интересными для «Нью-Йорка» становятся предложения по Моррису, поэтому клуб еще не окончательно уверен в продлении баскетболиста.

В сезоне-2019/20 Моррис набирает 19,4 очка, 5,5 подбора и 1,4 ассиста в среднем за игру. Рынок обменов НБА закрывается 6 февраля.