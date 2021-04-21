«Бруклин» выиграл у «Нью-Орлеана», «Атланта» обыграла «Орландо»
05:19
«Бруклин» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (134:129). В других встречах «Шарлотт» проиграл «Нью-Йорк» (97:109), «Атланта» обыграла «Орландо» (112:96).
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 129:134 (29:26, 30:31, 33:36, 37:41)
Н: Уильямсон (33), Ингрэм (27), Болл (15), Маршалл (15).
Б: Ирвинг (32), Харрис (22), Шэмет (21).
«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 109:97 (30:33, 30:33, 31:16, 18:15)
Н: Барретт (24), Роуз (17), Куикли (17), Рэндл (16 + 10 подборов).
Ш: Вашингтон (26), Розир (21), Бриджес (15 + 14 подборов).
«Атланта» — «Орландо» — 112:96 (27:24, 38:24, 15:24, 32:24)
А: Янг (25), Уильямс (22), Хертер (15), Богданович (14), Капела (14 + 19 подборов).
?О: Энтони (17), Картер (17), Харрис (14).
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