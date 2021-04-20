«Юта» нанесла «Лейкерс» гостевое поражение в матче регулярного сезона НБА
07:23
«Юта» 20 апреля в матче регулярного сезона НБА на выезде обыграла «Лейкерс» (111:97).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник калифорнийцев Тэйлен Хортон-Такер, в активе которого 24 очка и четыре подбора.
После этой победы «Юта» осталась на первом месте в Западной конференции, «Лейкерс» — на пятом месте.
НБА. Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Юта» — 97:111 (23:29, 19:23, 23:33, 32:26)
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю