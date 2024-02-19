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Йокич — о выступлении Дончича в Матче звезд: «Лука ужасен. Он был очень плох»

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Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал выступление разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича в Матче звезд НБА.

«Лука ужасен. Он был очень плох в этом матче. Даже хуже меня, 100 процентов», — сказал Йокич после матча.

Дончич провел на паркете 23 минуты и набрал 7 очков.

В среднем по сезону 24-летний словенец набирает 34,2 очка, 8,8 подбора и 9,5 передачи.

Сборная «Востока» обыграла сборную «Запада» со счетом 211:186.

Лука Дончич
Никола Йокич
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