Эдвардс — о 50 очках Таунса в Матче звезд: «Вся скамейка улыбалась. Я очень рад за него»

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс прокомментировал выступление своего одноклубника Карла-Энтони Таунса в Матче звезд НБА.

«Это сделало меня счастливым. Когда мы видим, как он сам счастлив, это положительно влияет на нас. Вся скамейка улыбалась. Я очень рад за него. Он не просто великолепный баскетболист, но и великолепный человек», — приводит слова Эдуардса пресс-служба НБА.

Центровой набрал 50 очков и стал самым результативным игроком встречи. Также 28-летний доминиканец оформил 8 подборов и 3 результативные передачи.

В среднем по сезону баскетболист набирает 22,5 очка и делает 8,4 подбора.

Сборная «Востока» обыграла сборную «Запада» со счетом 211:186.