«Портленд» потерпел второе поражение подряд, уступив «Финиксу»

23 февраля в регулярном чемпионате НБА были сыграны очередные матчи регулярного сезона.

«Портленд» на выезде проиграл «Финиксу» (100:132), потерпев второе поражение подряд, и опустился на пятое место в Западной конференции.

«Оклахома» дома не смогла справиться с «Майами» (94:108), 22 очка у победителей набрал форвард Данкан Робинсон.

23 очка Донована Митчелла помогли «Юте» в заключительной четверти вырвать победу у «Шарлотт» (132:110).

НБА. Регулярный сезон

«Финикс» — «Портленд» — 132:100 (32:26, 31:28, 37:17, 32:29)

«Оклахома» — «Майами» — 94:108 (21:23, 33:22, 23:34, 17:29)

«Юта» — «Шарлотт» — 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20)