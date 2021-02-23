«Даллас» и «Чикаго» одержали очередные победы в регулярном сезоне
06:48
23 февраля в НБА были сыграны очередные матчи регулярного чемпионата.
«Мемфис» на выезде потерпел второе поражение кряду, уступив «Далласу» (92:102). 29 очков у «Маверикс» набрал защитник Тим Хардуэй.
В другой встрече дня «Хьюстон» дома уступил «Чикаго» (100:120), защитник «быков» Коби Уайт заработал 24 очка.
НБА. Регулярный сезон
«Даллас» — «Мемфис» — 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)
«Хьюстон» — «Чикаго» — 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)
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