НБА, результаты матчей 23 марта: 48 очков «Милуоки» за четверть и доминирование гостевых команд

23 марта состоялись очередные матчи в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Кливленд» на своей площадке устпил «Сакраменто» — 105:119, 30 очков у победителей набрал разыгрывающий Деарон Фокс.

Выездной победы добилась и «Оклахома», выигравшая у «Миннесоты» (112:103). Не помогли «Тимбервулз» и 33 очка центрового Карла-Энтони Таунса.

Уступил дома и «Сан-Антонио», который не справился с «Шарлотт» (97:100), 27 очков у «шпор» набрал легкий форвард Демар Дерозан.

Продолжила серию выездных побед «Юта», которая разобралась с «Чикаго» (120:95), 30 очков у атакующего защитника «Джаз» Донована Митчелла.

Выбился из коллеи «Милуоки», который на своей площадке справился с «Индианой» (140:113), 28 очков и 14 передач у «Бакс» набрал Джру Холлидей.

«Хьюстон» дома справился с «Торонто» (117:99), 27 очков у проигравших набрал атакующий защитник Фред Ванвлит.

«Мемфис» в овертайме дожал «Бостон» (132:126). Самый большой вклад в успех хозяев внес разыгрывающий Джа Морант, в активе которого 29 очков.

НБА. Регулярный сезон

«Кливленд» — «Сакраменто» — 105:119 (35:36, 24:27, 17:27, 29:29)

23 марта.

«Миннесота» — «Оклахома» — 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)

23 марта.

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 97:100 (21:31, 24:24, 24:19, 28:26)

23 марта.

«Милуоки» — «Индиана» — 140:113 (48:26, 35:34, 27:34, 30:19)

23 марта.

«Хьюстон» — «Торонто» — 117:99 (27:28, 38:32, 23:26, 29:13)

23 марта.

«Чикаго» — «Юта» — 95:120 (23:29, 19:27, 29:33, 24:31)

23 марта.

«Мемфис» — «Бостон» — 132:126 ОТ (24:30, 36:35, 34:21, 23:31, 15:9)

23 марта.