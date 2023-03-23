НБА оштрафовала Хилда на 25 тысяч долларов за непристойный жест

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала атакующего защитника «Индианы» Бадди Хилда.

30-летний багамский баскетболист будет вынужден заплатить 25 тысяч долларов за «непристойный жест на площадке». За 11:40 до конца второй четверти в матче регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт» (109:115) он показал средний палец, сидя на скамейке запасных.

В этом сезоне Хилд сыграл в 73 матчах за «Пэйсерс», набирая в среднем по 17,0 очка, 5,0 подбора и 2,7 передачи.?