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Сегодня, 03:08

НБА оштрафовала Хилда на 25 тысяч долларов за непристойный жест

Евгений Козинов
Корреспондент
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала атакующего защитника «Индианы» Бадди Хилда.

30-летний багамский баскетболист будет вынужден заплатить 25 тысяч долларов за «непристойный жест на площадке». За 11:40 до конца второй четверти в матче регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт» (109:115) он показал средний палец, сидя на скамейке запасных.

В этом сезоне Хилд сыграл в 73 матчах за «Пэйсерс», набирая в среднем по 17,0 очка, 5,0 подбора и 2,7 передачи.?

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