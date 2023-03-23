Пол Джордж пропустит минимум 2-3 недели из-за растяжения связки колена

У защитника «Клипперс» Пола Джорджа диагностировано растяжение связки правого колена.

Как сообщает инсайдер Эдриен Воджнаровски, игрок пропустит как минимум 2-3 недели, пока не будет обследован повторно.

Ожидается, что 32-летний американец пропустит матчи регулярного чемпионата НБА.

В матче с «Оклахомой» (100:101) Джордж неудачно подвернул ногу в районе правого колена в момент приземления. Он не смог продолжить встречу.