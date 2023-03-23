«Денвер» переиграл «Вашингтон». Йокич оформил дабл-дабл

«Денвер» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:104. «Уизардс» потерпели четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл.

«Денвер» с результатом 49-24 лидирует в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 32-41.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Денвер» — 104:118 (29:31, 28:24, 16:39, 31:24)

В: Порзингис (25), Авдия (16), Гудвин (12).

Д: Йокич (31 + 12 подборов), Портер (21), Дж. Мюррэй (17), Б. Браун (14).