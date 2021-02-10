«Нью-Орлеан» обыграл «Хьюстон», «Майами» выиграл у «Нью-Йорка»
06:10
«Майами» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА (98:96). В другой встрече «Нью-Орлеан» взял верх над «Хьюстоном» (130:101).
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Нью-Йорк» — 98:96 (27:25, 30:30, 19:27, 22:14)
М: Батлер (26 + 10 передач), Олиник (20), Адебайо (19).
Н: Пэйтон (18), Роуз (14), Барретт (13).
«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 130:101 (30:25, 33:25, 29:31, 38:20)
Н: Ингрэм (22), Уильямсон (20), Харт (20 + 17 подборов).
Х: Уолл (25), Гордон (23), Тэйт (13).
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