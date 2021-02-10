«Нью-Орлеан» обыграл «Хьюстон», «Майами» выиграл у «Нью-Йорка»

«Майами» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА (98:96). В другой встрече «Нью-Орлеан» взял верх над «Хьюстоном» (130:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Нью-Йорк» — 98:96 (27:25, 30:30, 19:27, 22:14)

М: Батлер (26 + 10 передач), Олиник (20), Адебайо (19).

Н: Пэйтон (18), Роуз (14), Барретт (13).

The @MiamiHEAT win their 3rd in a row behind 26 PTS, 8 REB, 10 AST from Jimmy Butler.



Kelly Olynyk: 20 PTS, 6 3PM

Bam Adebayo: 19 PTS, 6 REB

Tyler Herro: 15 PTS, 3 3PM

Derrick Rose: 14 PTS pic.twitter.com/qg22tYFczr — NBA (@NBA) February 10, 2021

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 130:101 (30:25, 33:25, 29:31, 38:20)

Н: Ингрэм (22), Уильямсон (20), Харт (20 + 17 подборов).

Х: Уолл (25), Гордон (23), Тэйт (13).