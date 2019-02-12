Молодая звезда "Бостона" хочет уйти в "Нью-Орлеан"

Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум может продолжить карьеру в "Нью-Орлеане", сообщает ESPN. Летом "Селтикс" попытаются переманить к себе Энтони Дэвиса, который ранее уже заявил о желании сменить клуб.

20-летний Тейтум хочет перейти в "Пеликанс", чтобы стать лицом франшизы. По мнению баскетболиста, он не сможет этого добиться в "Бостоне". Напомним, что Тейтум был выбран на драфте НБА-2017 под общим третьим номером. В этом сезоне он в среднем набирает по 16,4 очка, делает 6,3 подбора и отдает 1,9 передачи.