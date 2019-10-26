«Миннесота» обыграла «Шарлотт», Таунс набрал 37 очков и оформил дабл-дабл

«Миннесота» на выезде переиграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (121:99). Форвард «Тимбервулвз» Карл Энтони Таунс стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 37 очков и 15 подборов.

В другом матче дня «Бостон» переиграл «Торонто» (112:106), несмотря на 33 очка Паскаля Сиакама.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 112:106 (22:21, 28:28, 26:33, 36:24)

Б: Браун (25), Тейтум (25), Уокер (22).

Т: Сиакам (33), Лаури (29), Ибака (13).

«Шарлотт» — «Миннесота» — 99:121 (32:30, 24:28, 25:45, 18:18)

Ш: Грэм (24), Бриджес (17), Розир (11 + 10 передач).

М: Таунс (37 + 15 подборов), Уиггинс (16), Окоги (14).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей