"Миннесота" обменяла Шарича на шестой номер драфта-2019

"Миннесота" обменяла форварда Дарио Шарича и 11-й номер драфта 2019 года в "Финикс Санс" на шестой номер драфта.

А шестым номером драфта стал 20-летний форвард Джарретт Калвер. Как сообщает ESPN US, официально сделка может быть оформлена не ранее 6 июля.

В завершишемся регулярном чемпионате 25-летний Шарич набирал по 10,6 очка и совершал по 5,6 подбора за 25 минут в среднем за игру.

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