Моррэнт был выбран "Мемфисом" под вторым номером на драфте, Барретт - под третьим

Завершилась процедура драфта в НБА. Под вторым номером "Мемфисом" был выбран 19-летний разыгрывающий Джа Моррэнт, как и прогнозировалось изначально. Под третьим номером "Нью-Йорк" выбрал 19-летнего форварда Ар Джея Барретта, чего также ожидали эксперты.

Напомним, под первым номером был выбран форвард Зайон Уильямсон, который отправился в "Нью-Орлеан".

Под четвертым номером "Атланта" выбрала 21-летнего форварда Деандре Хантера, под пятым номером разыгрывающий Дариус Гарлэнд отправился в "Кливленд". Шестым номером драфта стал 20-летний форвард Джарретт Калвер, который выбрала "Миннесота". 19-летний разыгрывающий Коби Уайт под седьмым номером был выбран "Чикаго", а форвард Джексон Хэйс под восьмым отправился в "Нью-Орлеан". "Вашингтон" под девятым номером выбрал форварда Руи Хачимуру, а Кэм Рэддиш был выбран "Атлантой" под десятым номером.