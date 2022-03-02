39 очков Таунса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт»

«Миннесота» переиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:114. «Уорриорз» потерпели второе подряд поражение. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, набравший 39 очков.

В другой встрече «Хьюстон» на своем паркете проиграл «Клипперс» — 100:113.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Клипперс» — 100:113 (27:29, 23:20, 25:40, 25:24)

Х: Грин (20), Вуд (17), Шенгюн (13).

К: Зубац (22 + 12 подборов), Моррис (18), Джексон (17).

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 129:114 (34:27, 34:29, 28:31, 33:27)

М: Таунс (39), Расселл (22), Бизли (20).

Г: Карри (34), Ли (15), Пэйтон (14), Куминга (13).