31 очко Янга не спасло «Атланту» от поражения в матче с «Бостоном»

«Бостон» выиграл у «Атланты» (107:98) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Торонто» обыграл «Бруклин» (109:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Атланта» — 107:98 (19:28, 32:37, 31:13, 25:20)

Б: Тейтум (33), Г. Уильямс (18), Смарт (16).

А: Янг (31), Богданович (25), Галлинари (12).

«Торонто» — «Бруклин» — 109:108 (32:25, 23:34, 26:30, 28:19)

Т: Трент (24), Сиакам (18), Барнс (18 + 10 подборов), Флинн (15).

Б: Джонсон (19), Сет Карри (18), Олдридж (16).