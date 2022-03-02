31 очко Янга не спасло «Атланту» от поражения в матче с «Бостоном»
«Бостон» обыграл «Атланту», «Торонто» переиграл «Бруклин»
«Бостон» выиграл у «Атланты» (107:98) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Торонто» обыграл «Бруклин» (109:108).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Атланта» — 107:98 (19:28, 32:37, 31:13, 25:20)
Б: Тейтум (33), Г. Уильямс (18), Смарт (16).
А: Янг (31), Богданович (25), Галлинари (12).
«Торонто» — «Бруклин» — 109:108 (32:25, 23:34, 26:30, 28:19)
Т: Трент (24), Сиакам (18), Барнс (18 + 10 подборов), Флинн (15).
Б: Джонсон (19), Сет Карри (18), Олдридж (16).
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