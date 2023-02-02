«Миннесота» в овертайме переиграла «Голден Стэйт»

«Миннесота» переиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:114 OT. «Тимбервулвз» прервали трехматчевую победную серию «Уорриорз».

Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри, оформивший в составе проигравшей команды дабл-дабл — 32 очка и 10 подборов.

«Миннесота» с результатом 28-26 идет на 7-м месте в Западной конференции. «Голден Стэйт» располагается на 8-й строчке — 26-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 119:114 OT (32:34, 30:37, 20:22, 28:17, 9:4)

М: Расселл (29), Эдвардс (27), Рид (24 + 13 подборов).

Г: Карри (32 + 10 подборов), Пул (18), Уиггинс (16).