«Сакраменто» обыграл «Сан-Антонио». Сабонис оформил дабл-дабл

«Сакраменто» переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:109. «Спэрс» потерпели седьмое поражение подряд.

В другой встрече «Хьюстон» на своем паркете выиграл у «Оклахомы» — 112:106. «Рокетс», идущие последними в Западной конференции, одержали вторую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Оклахома-Сити» — 112:106 (34:25, 33:33, 17:28, 28:20)

Х: Гордон (25), Исон (20 + 13 подборов), Мартин (18), Кристофер (11).

О: Гилджес-Александер (24), Гидди (20), Мэнн (18), К. Уильямс (13).

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 109:119 (31:30, 23:31, 30:28, 25:30)

Сан: Брэнэм (22), Ричардсон (19), К. Джонсон (18), Пелтль (18 + 11 подборов).

Сак: Сабонис (34 + 11 подборов), Фокс (31 + 10 передач), Монк (22).