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«Милуоки» разгромил «Индиану», «Оклахома» вырвала победу у «Клипперс»

05:26
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«Милуоки» (27-4) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Индиану» (20-10) — 117:89. В шаге от трипл-дабла остановился форвард «оленей» Яннис Адетокунбо — 18 очков, 19 подборов и 9 передач.

В параллельной игре «Оклахома» (15-14) дома победила «Клипперс» (22-10) — 118:112 . Калифорнийцы вели в счете большую часть матча, но в итоге уступили.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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