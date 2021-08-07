Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» переподписал Бобби Портиса

05:54

Форвард Бобби Портис останется в «Милуоки». Чемпионы НБА переподписали контракт с 26-летним американцем, у которого были предложения от «Майами» и «Далласа».

«Бобби играет важную роль в нашей чемпионской команде, обеспечивая выносливость, надежные трехочковые броски и сильное влияние на обоих концах площадки. Его энергия и усилия делают его отличным одноклубником и фаворитом среди фанатов «Бакс». Мы очень рады, что Бобби останется в «Милуоки», — сказал генеральный менеджер клуба Джон Хорст.

В прошлом сезоне Портис сыграл в 66 матчах НБА, набирая в среднем по 11,4 очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Назван препарат, на котором попалась бразильская волейболистка
Видео: голый ребенок купается в грязи посреди Новгорода
Опубликовано видео с места массового ДТП на трассе М-4
Насиловавшего падчерицу вместе с сыном крымчанина приговорили к сроку
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд