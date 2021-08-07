«Милуоки» переподписал Бобби Портиса
Форвард Бобби Портис останется в «Милуоки». Чемпионы НБА переподписали контракт с 26-летним американцем, у которого были предложения от «Майами» и «Далласа».
«Бобби играет важную роль в нашей чемпионской команде, обеспечивая выносливость, надежные трехочковые броски и сильное влияние на обоих концах площадки. Его энергия и усилия делают его отличным одноклубником и фаворитом среди фанатов «Бакс». Мы очень рады, что Бобби останется в «Милуоки», — сказал генеральный менеджер клуба Джон Хорст.
В прошлом сезоне Портис сыграл в 66 матчах НБА, набирая в среднем по 11,4 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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