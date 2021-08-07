«Милуоки» переподписал Бобби Портиса

Форвард Бобби Портис останется в «Милуоки». Чемпионы НБА переподписали контракт с 26-летним американцем, у которого были предложения от «Майами» и «Далласа».

«Бобби играет важную роль в нашей чемпионской команде, обеспечивая выносливость, надежные трехочковые броски и сильное влияние на обоих концах площадки. Его энергия и усилия делают его отличным одноклубником и фаворитом среди фанатов «Бакс». Мы очень рады, что Бобби останется в «Милуоки», — сказал генеральный менеджер клуба Джон Хорст.

В прошлом сезоне Портис сыграл в 66 матчах НБА, набирая в среднем по 11,4 очка.