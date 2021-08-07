Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Кармело Энтони официально стал игроком «Лейкерс»

08:13
Теги:

Форвард Кармело Энтони официально стал игроком «Лейкерс».

37-летний американец будет выступать за команду под номером 7. Как сообщалось 4 августа, баскетболист подписал контракт с клубом из Лос-Анджелеса на один год.

В сезоне-2020/21 Энтони выступал за «Портленд», набирая в среднем 13,4 очка, 3,1 подбора и 1,5 передачи за матч.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Сборная Россия проиграла квалификацию в художественной гимнастике. Надо ли бить тревогу?
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: финал Россия — Франция, расписание и результаты 7 августа
Сборная США по баскетболу в финале Олимпиады обыграла Францию и в четвертый раз подряд завоевала золотые медали
Рафаэль Физиев: «В полиции одни черти в основном. Я много с такими дрался, когда работал там»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд