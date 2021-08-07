Кармело Энтони официально стал игроком «Лейкерс»
Форвард Кармело Энтони официально стал игроком «Лейкерс».
37-летний американец будет выступать за команду под номером 7. Как сообщалось 4 августа, баскетболист подписал контракт с клубом из Лос-Анджелеса на один год.
OFFICIAL: Lake Show Melo has arrived ? pic.twitter.com/lObg1aowZ6— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 7, 2021
В сезоне-2020/21 Энтони выступал за «Портленд», набирая в среднем 13,4 очка, 3,1 подбора и 1,5 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю