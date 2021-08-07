Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Генменеджер «Лейкерс» назвал причины подписания Уэстбрука

04:42
Теги:

Вице-президент «Лейкерс» по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Роб Пелинка поприветствовал новичка Расселла Уэстбрука. В субботу, 7 августа, клуб из Лос-Анджелеса объявил о подписании 32-летнего разыгрывающего защитника.

«Чтобы взять на себя роль разыгрывающего в «Лейкерс», требуется особый менталитет соперничества. Мы видели, как великие игроки всех времен справляются с этой ролью здесь, и теперь Уэстбрук может вернуться домой и сделать это. Сегодня очень важный день для нашей франшизы, и мы невероятно рады. Мы приветствуем Расселла и его семью в «Лейкерс», — приводит пресс-служба клуба слова Пелинки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Катарские пляжники завоевали серебряную медаль Олимпиады
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Красильников/Стояновский — Мол/Сорум: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады по пляжному волейболу
Медальный прогноз Олимпиады на 7 августа: даже пяти золотых медалей для России будет мало
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд