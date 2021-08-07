Генменеджер «Лейкерс» назвал причины подписания Уэстбрука
Вице-президент «Лейкерс» по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Роб Пелинка поприветствовал новичка Расселла Уэстбрука. В субботу, 7 августа, клуб из Лос-Анджелеса объявил о подписании 32-летнего разыгрывающего защитника.
«Чтобы взять на себя роль разыгрывающего в «Лейкерс», требуется особый менталитет соперничества. Мы видели, как великие игроки всех времен справляются с этой ролью здесь, и теперь Уэстбрук может вернуться домой и сделать это. Сегодня очень важный день для нашей франшизы, и мы невероятно рады. Мы приветствуем Расселла и его семью в «Лейкерс», — приводит пресс-служба клуба слова Пелинки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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