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«Милуоки» одержал седьмую победу подряд, «Майами» в овертайме взял верх над «Сакраменто»

04:03
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«Милуоки» (39-6) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Майами» (16-29) — 111:98. «Олени» одержали седьмую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 28 очков 14 подборов и 10 передач.

В параллельной встрече «Майами» (30-13) в овертайме победил «Сакраменто» (15-28) — 118:113. «Кингз» потерпели пятое поражение подряд.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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