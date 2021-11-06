«Сакраменто» разгромил «Шарлотт», «Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана»
«Сакраменто» переиграл «Шарлотт» (140:110) в матче регулярного чемпионата НБА. «Хорнетс» потерпели третью победу кряду.
В других встречах «Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана» (126:85), «Портленд» обыграл «Индиану» (110:106).
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Шарлотт» — 140:110 (41:22, 33:31, 32:36, 34:21)
С: Хилд (26), Холмс (23 + 20 подборов), Фокс (21).
Ш: Хэйворд (25), Болл (24 + 13 передач), Мартин (12).
«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 126:85 (38:31, 16:19, 34:16, 38:19)
Г: Пул (26), Карри (19), Пэйтон (17), Уиггинс (16).
Н: Валанчюнас (20 + 15 подборов), Грэм (12), Харт (10).
«Портленд» — «Индиана» — 110:106 (24:19, 35:34, 23:30, 28:23)
П: Макколлум (27), Пауэлл (25), Ковингтон (19).
И: Макконнелл (19), Тернер (16), Сабонис (15 + 12 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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