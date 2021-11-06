Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Сакраменто» разгромил «Шарлотт», «Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана»

07:47
Теги:

«Сакраменто» переиграл «Шарлотт» (140:110) в матче регулярного чемпионата НБА. «Хорнетс» потерпели третью победу кряду.

В других встречах «Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана» (126:85), «Портленд» обыграл «Индиану» (110:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Шарлотт» — 140:110 (41:22, 33:31, 32:36, 34:21)

С: Хилд (26), Холмс (23 + 20 подборов), Фокс (21).

Ш: Хэйворд (25), Болл (24 + 13 передач), Мартин (12).

«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 126:85 (38:31, 16:19, 34:16, 38:19)

Г: Пул (26), Карри (19), Пэйтон (17), Уиггинс (16).

Н: Валанчюнас (20 + 15 подборов), Грэм (12), Харт (10).

«Портленд» — «Индиана» — 110:106 (24:19, 35:34, 23:30, 28:23)

П: Макколлум (27), Пауэлл (25), Ковингтон (19).

И: Макконнелл (19), Тернер (16), Сабонис (15 + 12 подборов).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Россия прошла Португалию с вратарским хет-триком. До Межконтинентального кубка осталась одна победа
Адвокат задержанных за драку в Новой Москве сообщил об их версии событий
0