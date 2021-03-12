«Милуоки» разгромил «Нью-Йорк», «Нью-Орлеан» проиграл «Миннесоте»

«Милуоки» разгромил «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:101.

Самым результативным игроком встречи стал греческий тяжелый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 24 очка. Также игрок оформил трипл-дабл — на его счету 10 подборов и 10 передач.

В параллельных матчах «Нью-Орлеан» проиграл «Миннесоте», а «Филадельфия» выиграла у «Чикаго».

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 134:101 (32:27, 36:24, 29:27, 37:23)

М: Адетокунбо (24+10 подборов+10 передач), Форбс (21), Лопес, Миддлтон (оба — 14)

Н: Барретт (22), Беркс (17), Квикли (15)

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 105:135 (34:27, 26:40, 22:38, 23:30)

Н: Уильямсон (24), Адамс (13+12 подборов), Ингрэм (13)

М: Науэлл (28), Эдвардс (27), Макдэниэлс (20)

«Чикаго» — «Филадельфия» — 105:127 (23:30, 34:34, 28:33, 20:30)

Ч: Маркканен (23), Лавин (19), Уайт (18)

Ф: Харрис (24), Ховард (18+12 подборов), Коркмаз (16)