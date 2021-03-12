«Милуоки» разгромил «Нью-Йорк», «Нью-Орлеан» проиграл «Миннесоте»
«Милуоки» разгромил «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:101.
Самым результативным игроком встречи стал греческий тяжелый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 24 очка. Также игрок оформил трипл-дабл — на его счету 10 подборов и 10 передач.
В параллельных матчах «Нью-Орлеан» проиграл «Миннесоте», а «Филадельфия» выиграла у «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 134:101 (32:27, 36:24, 29:27, 37:23)
М: Адетокунбо (24+10 подборов+10 передач), Форбс (21), Лопес, Миддлтон (оба — 14)
Н: Барретт (22), Беркс (17), Квикли (15)
«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 105:135 (34:27, 26:40, 22:38, 23:30)
Н: Уильямсон (24), Адамс (13+12 подборов), Ингрэм (13)
М: Науэлл (28), Эдвардс (27), Макдэниэлс (20)
«Чикаго» — «Филадельфия» — 105:127 (23:30, 34:34, 28:33, 20:30)
Ч: Маркканен (23), Лавин (19), Уайт (18)
Ф: Харрис (24), Ховард (18+12 подборов), Коркмаз (16)
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