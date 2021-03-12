«Бруклин» без Дюранта победил «Бостон»
06:49
«Бруклин» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:109.
Отметим, что встречу пропускал форвард «Нетс» Кевин Дюрант.
В параллельных матчах «Торонто» уступил «Атланте» (120:121), а «Майами» победил «Орландо» (111:103).
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Бостон» — 121:109 (23:29, 35:26, 30:31, 33:23)
Бр: Ирвинг (40), Харден (22+10 подборов), Шэмет (18)
Бо: Тэйтум (31), Смарт (19), Тайс (17)
«Торонто» — «Атланта» — 120:121 (26:37, 33:27, 35:20, 26:37)
Т: Пауэлл (33), Буше (29), Лаури (17+12 передач)
А: Янг (37), Галлинари (20), Хертер (19)
«Майами» — «Орландо» — 111:103 (30:32, 33:26, 19:24, 29:21)
М: Батлер (27+11 передач), Олиник (20), Хирро (17)
О: Вучевич (24+17 подборов), Бэйкон (21), Картер-Уильямс (17)
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