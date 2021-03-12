«Оклахома» прервала победную серию «Далласа»

«Оклахома» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА (116:108). «Маверикс» потерпели первое поражение после серии из четырех побед.

«Даллас» идет на 8-м месте в Западной конференции. «Оклахома» занимает 11-ю строчку.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Даллас» — 116:108 (35:19, 27:28, 27:27, 27:34)

О: Гилджес-Александер (32), Хорфорд (21), Покушевски (14), Дорт (14).

Д: Ричардсон (27), Брансон (26), Хардуэй (24).