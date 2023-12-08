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«Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в финал внутрисезонного турнира НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 декабря. «Милуоки» — «Индиана» — 119:128.
Фото USA Today Sports

«Милуоки» проиграл «Индиане» в полуфинале внутрисезонного турнира НБА — 119:128.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл — 37 очков и 10 подборов.

В этом сезоне впервые проводится подобный турнир. Матчи плей-офф не идут в зачет регулярного чемпионата, в отличие от групповой стадии.

Второй финалист определится в матче между «Лейкерс» и «Нью-Орлеаном».

НБА. Внутрисезонный турнир

Плей-офф. 1/2 финала

«Милуоки» — «Индиана» — 119:128 (29:27, 22:36, 43:28, 25:37)

М: Я. Адетокунбо (37 + 10 подборов), Лиллард (24), Миддлтон (20 ), Б. Лопес (18).

И: Халибертон (27 + 15 передач), Тернер (26 + 10 подборов), Топпин (14), Джексон (11).

НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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