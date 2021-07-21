«Милуоки» стал чемпионом НБА
«Милуоки» переиграл «Финикс» в 6-м матче финальной серии НБА. «Бакс» выиграли серию — 4-2.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков.
«Милуоки» впервые с 1971 года стал чемпионом НБА.
НБА
Плей-офф
Финал
Шестой матч
«Милуоки» — «Финикс» — 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21)
М: Я. Адетокунбо (50 + 13 подборов), Миддлтон (17), Холидэй (12).
Ф: Пол (26), Букер (19), Краудер (15 + 13 подборов).
Счет в серии: 4-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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