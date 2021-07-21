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«Милуоки» стал чемпионом НБА

06:45
21 июля. «Милуоки» — «Финикс» — 105:98. Фото Twitter
21 июля. «Милуоки» — «Финикс» — 105:98. Фото Twitter
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«Милуоки» переиграл «Финикс» в 6-м матче финальной серии НБА. «Бакс» выиграли серию — 4-2.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков.

«Милуоки» впервые с 1971 года стал чемпионом НБА.

НБА

Плей-офф

Финал

Шестой матч

«Милуоки» — «Финикс» — 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21)

М: Я. Адетокунбо (50 + 13 подборов), Миддлтон (17), Холидэй (12).

Ф: Пол (26), Букер (19), Краудер (15 + 13 подборов).

Счет в серии: 4-2

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Евгений Козинов все материалы автора

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