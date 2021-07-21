Адетокунбо повторил рекорд Леброна и Джордана в финалах НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал 7-м игроком в истории финальных серий НБА, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче.

В шестой игре серии против «Финикса» (105:98) Адетокунбо набрал 50 очков. До него в финалах НБА это удавалось Бобу Петтиту (в 1958 году), Элджину Бэйлору (в 1962 году), Рику Бэрри (в 1967 году), Джерри Уэсту (в 1969 году), Майклу Джордану (в 1993 году) и Леброну Джеймсу (в 2018 году).

Draining exactly that total tonight for his @Bucks vs the Suns, Giannis Antetokounmpo joins Bob Pettit (1958), Elgin Baylor (1962), Rick Barry (1967), Jerry West (1969), Michael Jordan (1993) and LeBron James (2018) as the only players to record a 50+ point #NBAFinals performance pic.twitter.com/TuhT0fDLNg — StatsCentre (@StatsCentre) July 21, 2021

Помимо этого, Адетокунбо стал первым баскетболистом в истории плей-офф НБА, которому удалось набрать 50 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов с сезона-1973/74, когда в статистике стали учитываться блок-шоты. На счету грека 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов.

Giannis is the first player with 50-10-5 in a playoff game since blocks were first tracked in 1973-74. pic.twitter.com/H3d3u2x096 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 21, 2021

Сегодня, 21 июля «Милуоки» победил «Финикс» в шестом матче финальной серии плей-офф НБА. Благодаря победе «Бакс» оформили чемпионский титул, который стал для команды первым с 1971 года и вторым в истории клуба.