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Российский баскетболист снялся с драфта НБА

08:13

Российский защитник «Басконии» Павел Савков снял свою кандидатуру с драфта НБА 2021 года, информирует ESPN.

На счету 19-летнего баскетболиста одна встреча в составе сборной России. 19 февраля он сыграл в матче отборочного турнира Евробаскета-2022 с Эстонией (75:52) и набрал 3 очка.

В драфте-2021 примут участие три российских баскетболиста: защитник «Автодора» Никита Михайловский, центровой ЦСКА Александр Шашков и форвард «Химок» Владислав Одиноков.

Мероприятие пройдет 29 июля в Нью-Йорке.

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