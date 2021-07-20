Российский баскетболист снялся с драфта НБА
Российский защитник «Басконии» Павел Савков снял свою кандидатуру с драфта НБА 2021 года, информирует ESPN.
На счету 19-летнего баскетболиста одна встреча в составе сборной России. 19 февраля он сыграл в матче отборочного турнира Евробаскета-2022 с Эстонией (75:52) и набрал 3 очка.
В драфте-2021 примут участие три российских баскетболиста: защитник «Автодора» Никита Михайловский, центровой ЦСКА Александр Шашков и форвард «Химок» Владислав Одиноков.
Мероприятие пройдет 29 июля в Нью-Йорке.
Russian guard Pavel Savkov has withdrawn his name from the 2021 NBA draft, agent Guillermo Bermejo told ESPN. The 6'7, 19-year old may return to Iraurgi, who he helped gain promotion to the Spanish second division.— Jonathan Givony (@DraftExpress) July 19, 2021
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