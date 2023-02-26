«Милуоки» обыграл «Финикс» и одержал 14-ю победу подряд

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«Милуоки» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:101.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джру Холидей, набравший 33 очка. В составе проигравшей команды 24 очка набрал Девин Букер.

«Милуоки» одержал 14-ю победу подряд и занимает второе место на «Востоке». «Финикс» находится на четвертой строчке «Запада».

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«Милуоки» — «Финикс» — 104:101 (33:26, 20:20, 22:28, 29:27)

26 февраля. Милуоки. «Fiserv Forum».