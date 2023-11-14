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«Милуоки» обыграл «Чикаго», у Адетокунбо дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Чикаго» со счетом 118:109.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков и сделавший 11 подборов. У центрового «Буллз» Николы Вучевича 26 очков и 12 подборов.

После этого матча «Милуоки» с 6 победами занимает пятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 4 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Чикаго» — 118:109 (35:18, 24:31, 24:25, 35:35)

14 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».

БК Милуоки Бакс
БК Чикаго Буллз
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