«Милуоки» обыграл «Чикаго», у Адетокунбо дабл-дабл
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Чикаго» со счетом 118:109.
Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков и сделавший 11 подборов. У центрового «Буллз» Николы Вучевича 26 очков и 12 подборов.
После этого матча «Милуоки» с 6 победами занимает пятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 4 победами — на 12-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Чикаго» — 118:109 (35:18, 24:31, 24:25, 35:35)
14 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».
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