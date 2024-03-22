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Сегодня, 05:45

«Милуоки» переиграл «Бруклин». Лиллард оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:108. «Нетс» потерпели пятое поражение подряд.

В другой встрече «Хьюстон» одержал победу над «Чикаго» (127:117) и продлил победную серию до 7 матчей.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бруклин» — 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:39)

М: Лиллард (30 + 12 передач), Я. Адетокунбо (21), Б. Лопес (17), Бизли (16).

Б: Бриджес (24), Клэкстон (22), Томас (21), К. Джонсон (17).

«Хьюстон» — «Чикаго» — 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)

Х: Грин (26), Брукс (23), (17 + 12 подборов), А. Холидэй (15), Томпсон (15).

Ч: Досунму (35), Дерозан (16), Вучевич (16 + 14 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Милуоки Бакс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
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