«Мемфис» обыграл «Миннесоту». Морант набрал 32 очка

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«Мемфис» на своем паркете переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:107. «Гриззлис» одержали вторую победу подряд.

В другой встречи «Майами» выиграл у «Хьюстона» — 97:95. «Рокетс» потерпели пятое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Хьюстон» — 97:95 (28:29, 30:27, 17:17, 22:22)

М: Хирро (31), Адебайо (20), Батлер (16), Струс (14).

Х: Смит (22), Мартин (17), Шенгюн (12).

«Мемфис» — «Миннесота» — 128:107 (31:32, 38:26, 34:28, 25:21)

Мем: Морант (32), Бэйн (20), Альдама (18), Джарен Джексон (15).

Мин: Науэлл (21), Эдвардс (17), Андерсон (12), Принс (12).