«Бостон» переиграл «Шарлотт». Тейтум набрал 41 очко
«Бостон» на своем паркете переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:116. «Селтикс» одержали третью победу подряд.
В других встречах «Торонто» дома проиграл «Юте» (116:122), а «Детройт» в овертайме обыграл «Сан-Антонио» (138:131 ОТ).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Шарлотт» — 127:116 (32:24, 39:29, 26:28, 30:35)
Б: Тейтум (41), Уайт (33 + 10 передач), Хаузер (12), Мускала (12).
Ш: Розир (27), Болл (24 + 10 передач), Вашингтон (17).
«Торонто» — «Юта» — 116:122 (34:28, 27:30, 35:25, 20:39)
Т: Сиакам (35), Трент (19), Ванвлит (17), Ачиува (16).
Ю: Кесслер (23), Маркканен (23), Секстон (22).
«Детройт» — «Сан-Антонио» — 138:131 OT (19:28, 34:26, 38:29, 22:30, 12:12, 13:6)
Д: Богданович (32), Дюрен (30 + 17 подборов), Айви (17), Стюарт (15 + 11 подборов).
С: Грэм (31), Коллинз (29 + 11 подборов), Брэнэм (27), Бэйтс-Диоп (15).