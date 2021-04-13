36 очков Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Далласом»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Даллас» со счетом 113:95.

Самым результативным на площадке стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков.

После этого матча «Филадельфия» 37 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Даллас» с 29 победами — на седьмой строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Филадельфия» — 95:113 (26:30, 22:30, 21:28, 26:25)

«Нью-Йорк Никс» — «ЛА Лейкерс» — 111:96 (26:28, 29:24, 26:16, 30:28)

«Орландо» — «Сан-Антонио» — 97:120 (16:28, 21:32, 24:29, 36:31)

13 апреля.