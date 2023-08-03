Джордан — о продаже «Шарлотт»: «Я знаю, что команда находится в надежных руках»

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан прокомментировал продажу контрольного пакета акций «Шарлотт».

«Возможность быть основным владельцем «Шарлотт» в моем родном штате Северная Каролина на протяжении последних 13 лет была для меня огромной честью. Я горжусь всеми достижениями организации: захватывающими моментами на площадке, возвращением имени «Хорнетс», проведением в Шарлотте Игры всех звезд НБА в 2019 году и тем, что Hornets Sports & Entertainment (HSE) стала истинной опорой этого сообщества.

На протяжении всех этих лет болельщики «Хорнетс» проявляли невероятную преданность, страсть и лояльность. Сейчас, когда я перехожу на миноритарный уровень владения, я очень рад возможности передать бразды правления двум успешным, инновационным и стратегическим лидерам — Гэйбу и Рику. Я знаю, что организация «Хорнетс» находится в надежных руках. Я с нетерпением жду будущего команды и буду продолжать оказывать поддержку организации и обществу в своей новой роли в ближайшие годы», — приводит слова Джордана сайт клуба.

После завершения сделки 60-летний баскетболист сохранил за собой миноритарный пакет акций «Хорнетс» и присутствие во франшизе.

Ранее сообщалось, что сделка по продаже «Шарлотт» оценивается в 3 миллиарда долларов.