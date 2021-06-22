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Леонард пропустит матч с «Финиксом»

07:36

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард не сможет сыграть в 2-м матче финала Западной конференции НБА против «Финикса» из-за растяжения связок правого колена, сообщает ESPN.

29-летний американец не полетел с командой на игру. Он пропустил последние три матча «Клипперс». Игрок травмировал колено на последних минутах 4-й игры серии против «Юты».

В этом сезоне Леонард сыграл в 52 матчах, набирая в среднем по 24,8 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора
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