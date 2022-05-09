Майк Браун стал новым главным тренером «Сакраменто»

Новым главным тренером «Сакраменто» официально назначен Майк Браун, сообщает официальный сайт команды НБА.

Он сменил в должности Элвина Джентри, который руководил командой на временной основе.

«Майк Браун постоянно демонстрировал свою способность руководить командами-победителями на протяжении всей своей долгой и успешной тренерской карьеры. Я рад привнести его обширный опыт в «Сакраменто», — заявил генеральный менеджер клуба Монте Макнейр.

Соглашение с 52-летним американцем будет рассчитано на четыре сезона. Руководство клуба поставило задачу вывести «Кингз» в плей-офф впервые за 16 лет.

С 2016 года Браун занимал должность помощника Стива Керра в «Голден Стэйт».

В минувшем сезоне «Сакраменто» занял 12-е место в Западной конференции.