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Сегодня, 23:09

Монти Уильямс стал лучшим тренером НБА сезона-2021/22

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс будет удостоен награды «Лучший тренер» по итогам сезона-2021/22 НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

50-летний специалист привел «Санс» к лучшему результату в лиге по итогам регулярного чемпионата — 64 победы и 18 поражений.

Команда вышла в плей-офф с первым номером посева и сейчас играет в серии второго раунда против «Далласа» (2-2).

Это будет первая награда лучшему тренеру года в карьере Уильямса.

БК Финикс Санс
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