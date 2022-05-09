Монти Уильямс стал лучшим тренером НБА сезона-2021/22

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс будет удостоен награды «Лучший тренер» по итогам сезона-2021/22 НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

50-летний специалист привел «Санс» к лучшему результату в лиге по итогам регулярного чемпионата — 64 победы и 18 поражений.

Команда вышла в плей-офф с первым номером посева и сейчас играет в серии второго раунда против «Далласа» (2-2).

Это будет первая награда лучшему тренеру года в карьере Уильямса.