«Майами» выменял у «Мемфиса» Игудалу и заключил с ним новый контракт

«Мемфис» и «Майами» произвели обмен, в результате которого форвард Андре Игудала стал игроком «Хит», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. В обратном направлении последует форвард Джастис Уинслоу.

Также Игудала заключил новый двухлетний контракт с «Майами» на 30 миллионов долларов. На второй год распространяется опция команды, что позволит «Хит» быть гибкими на рынке свободных агентов в межсезонье. Также они ведут переговоры по обмену Данило Галлинари из «Оклахоммы».

36-летний Игудала — трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Летом 2019 года форвард был обменян в «Мемфис», но не провел ни одного матча в составе команды из Тенесси в связи с тем, что не хочет выступать за «Гризлиз».