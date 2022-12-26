«Денвер» в овертайме обыграл «Финикс» в матче НБА

«Денвер» в овертайме обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:125.

В составе победителей самым результативным игроком стал Никола Йокич — 41 очко. В проигравшей команде 31 очко набрал Ландри Шамет.

«Денвер» выиграл четвертый матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице Запада. «Финикс» находится на четвертой строчке.

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«Денвер» — «Финикс» — 128:125 ОТ (28:24, 23:33, 30:27, 32:29, 15:12)

26 декабря. Денвер. «Ball Arena».