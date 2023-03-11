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Сегодня, 03:56

Матурин получил травму в матче с «Хьюстоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Индианы» Беннедикт Матурин не сможет помочь команде в ближайших матчах. Как сообщает IndyStar, 20-летний канадец повредил голеностоп во время матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном» (134:125).

Матурин подвернул ногу в борьбе с центровым «Хьюстона» Усманом Гарубой и покинул площадку. Для него это первая травма в профессиональной карьере.

В этом сезоне форвард сыграл в 67 матчах, набирая в среднем по 16,6 очка, 4,0 подбора и 1,4 передачи.

БК Индиана Пэйсерс
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