Матурин получил травму в матче с «Хьюстоном»

Форвард «Индианы» Беннедикт Матурин не сможет помочь команде в ближайших матчах. Как сообщает IndyStar, 20-летний канадец повредил голеностоп во время матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном» (134:125).

Матурин подвернул ногу в борьбе с центровым «Хьюстона» Усманом Гарубой и покинул площадку. Для него это первая травма в профессиональной карьере.

В этом сезоне форвард сыграл в 67 матчах, набирая в среднем по 16,6 очка, 4,0 подбора и 1,4 передачи.