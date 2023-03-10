Дюрэнт пропустит минимум три недели из-за растяжения связок голеностопа

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт получил травму на разминке перед матчем с «Оклахомой» (132:101) в регулярном чемпионате НБА.

МРТ-обследование выявило у 34-летнего американца растяжение связок левого голеностопного сустава. Как отмечает пресс-служба «Санз», повторное обследование пройдет через три недели.

В этом сезоне Дюрэнт провел за «Финикс» 3 матча, в которых в среднем набирал 26,7 очка, 7,3 подбора, 3,7 передачи и 1,3 блок-шота.