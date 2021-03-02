Макмиллан стал новым главным тренером «Атланты»

«Атланта» 2 марта на официальном сайте объявила о назначении Нейта Макмиллана на должность главного тренера.

56-летний специалист работал в тренерском штабе Ллойда Пирса, который был отправлен в отставку в понедельник, 1 марта. Ранее Макмиллан тренировал «Сиэтл», «Портленд» и «Индиану».

По состоянию на 2 марта, «Атланта» занимает 11-е место в Восточной конференции лиги, добыв 14 побед в 34 матчах.