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Макмиллан стал новым главным тренером «Атланты»

11:14
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«Атланта» 2 марта на официальном сайте объявила о назначении Нейта Макмиллана на должность главного тренера.

56-летний специалист работал в тренерском штабе Ллойда Пирса, который был отправлен в отставку в понедельник, 1 марта. Ранее Макмиллан тренировал «Сиэтл», «Портленд» и «Индиану».

По состоянию на 2 марта, «Атланта» занимает 11-е место в Восточной конференции лиги, добыв 14 побед в 34 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.nba.com/hawks/news/nate-mcmillan-named-interim-head-coach-atlanta-hawks?utm_source=s_h&utm_medium=t&utm_campaign=2021releases&utm_term=mcmillaninterim&utm_content=0301

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