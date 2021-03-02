Макмиллан стал новым главным тренером «Атланты»
11:14
«Атланта» 2 марта на официальном сайте объявила о назначении Нейта Макмиллана на должность главного тренера.
56-летний специалист работал в тренерском штабе Ллойда Пирса, который был отправлен в отставку в понедельник, 1 марта. Ранее Макмиллан тренировал «Сиэтл», «Портленд» и «Индиану».
По состоянию на 2 марта, «Атланта» занимает 11-е место в Восточной конференции лиги, добыв 14 побед в 34 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.nba.com/hawks/news/nate-mcmillan-named-interim-head-coach-atlanta-hawks?utm_source=s_h&utm_medium=t&utm_campaign=2021releases&utm_term=mcmillaninterim&utm_content=0301
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